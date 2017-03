Băn khoăn dự án du lịch gần ngàn tỉ ở hồ Trị An

“Đụng” dự án điện pin mặt trời Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An cho biết việc xây dựng và khai thác du lịch trên đảo Ó và đảo Đồng Trường sẽ không ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của Nhà máy thủy điện Trị An. Sự đe dọa an toàn của hồ Trị An chỉ đến khi có công trình xây dựng trên bờ hồ mà thôi. “Tuy nhiên, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang có chủ trương xây dựng điện pin mặt trời trên mặt hồ Trị An với công suất khoảng 125 MW. Khi triển khai dự án này các tấm pin mặt trời sẽ được lắp kín mặt hồ Trị An. Lúc đó việc xây dựng cáp treo từ bờ ra đảo Ó và đảo Đồng Trường, cũng như các hoạt động vui chơi giải trí trên mặt hồ Trị An sẽ tác động xấu đến các tấm pin điện mặt trời được lắp đặt trên mặt hồ” - lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An nói. Vị lãnh đạo này cũng lo ngại việc xây dựng và phát triển du lịch trên hồ Trị An với quy mô lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường của hồ Trị An nếu không được quản lý tốt. _________________________________ 32.400 ha, đó là diện tích hồ Trị An. Hồ này nằm trên địa giới hành chính của năm huyện, 14 xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là một khu vực có hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của khu vực miền Đông Nam Bộ, có giá trị đa dạng sinh học cao, tài nguyên thủy sinh vật phong phú, đa dạng.