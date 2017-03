Bắt tạm giam Trưởng phòng TN&MT TP.Vũng Tàu

Ngày 21-2, tại TP.Vũng Tàu, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng (C48)- Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vũ Quốc Tuấn- Trưởng phòng TN&MT TP.Vũng Tàu; để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.





Ông Vũ Quốc Tuấn được C48 di lý đi sau khi khám xét tại nhà riêng trưa 21-2. Ảnh: NN

Cùng bị khởi tố để điều tra về tội trên nhưng cho tại ngoại là ông Nguyễn Trung Quốc- Phó Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ TP.Vũng Tàu. C48 đã thực hiện lệnh khám xét tại cơ quan của ông Tuấn tại UBND TP.Vũng Tàu trước khi khám xét tại nhà riêng của ông tại phường 9, TP.Vũng Tàu.

Cũng trong sáng cùng ngày, C48 đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Minh Phượng chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Đỗ Thùy Linh- con gái bà Phượng, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty An Khang cùng chồng cũng bị khởi tố để điều tra về tội danh trên.

Theo thông tin ban đầu, các cá nhân bị khởi tố để điều tra do các sai phạm liên quan đến dự án Khu Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp Metropolitan (nằm trên quốc lộ 51B, phường 11, TP.Vũng Tàu) do Công ty Cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư.

Trước đó, thời điểm đầu tháng 10-2013, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài viết Nhiều sai phạm đất đai tại TP.Vũng Tàu phản ánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kết luận về một số sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại TP.Vũng Tàu. Trong số đó có đề cập tới một số dấu hiệu sai phạm tại dự án Metropolitan nói chung và của lãnh đạo công ty An Khang nói riêng.

Dự án Metropolitan TP.Vũng Tàu -ảnh: TK

Theo đó, công ty An Khang gồm các cổ đông là Công ty Cổ phần TNHH Khang Linh ( của gia đình bà Phượng-PV), công ty CPĐT An Trung (mỗi công ty 25 tỷ); bà Đỗ Thùy Linh cùng ba cá nhân khác mỗi người góp 50 tỷ. Dự án Metropolitan có tổng diện tích sử dụng khoảng 43 ha, gồm các hạng mục như nhà biệt thự, nhà liên kế, chung cư cao tầng, các khu dịch vụ…

Đến thời điểm 2012, công ty chỉ có hơn 1,5 ha thuộc quyền sử dụng hợp pháp, diện tích còn lại chưa hoàn thiện về mặt pháp lý, chỉ mới dừng lại ở mức thỏa thuận góp vốn, chưa thuộc quyền sử dụng của công ty này theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Vốn pháp định của công ty là 250 tỉ đồng nhưng đến năm 2011, các cổ đông chính của công ty chỉ góp gần 110 tỉ đồng. Công ty không có đủ vốn theo quy định pháp luật khi thực hiện dự án (hơn 1.500 tỉ đồng). Sau đó, công ty có ký hợp đồng nhận góp vốn với các khách hàng với tổng số tiền lên tới mấy trăm tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, việc huy động vốn và sử dụng vốn của lãnh đạo công ty An Khang có dấu hiệu sai phạm, lừa đảo khách hàng. Điều đáng nói là tháng 10-2012, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện dự án Metropolitan phát hiện hành vi huy động vốn không đúng quy định nhưng không có biện pháp xử lý, không báo cáo, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý ngăn chặn. Đối với UBND TP.Vũng Tàu cũng có sai phạm khi ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Metropolitan. Trong khi đó theo quy định, dự án trên thuộc trường hợp công ty An Khang phải trực tiếp thỏa thuận về giá bồi thường với người dân có đất trong vùng dự án. Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, sau thời điểm Thanh tra tỉnh có kết luận trên, C48 đã vào làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thu thập hồ sơ, tài liệu một số vụ việc trong đó có sai phạm tại dự án Metropolitan. Qua một thời gian đến nay cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố các đối tượng để điều tra với tội danh như trên. Đối với sai phạm của ông Tuấn , điều tra ban đầu của công an cho thấy với chức vụ là trưởng phòng TN&MT ông Tuấn đã có những xác nhận sai gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Hiện dự án Metropolitan sau ba năm triển khai vẫn chỉ đang trong giai đoạn sạn lấp mặt bằng, có làm đường cấp phối, kéo dây điện, xây một căn nhà mẫu và văn phòng làm nơi giao dịch mau bán nhà đất....

