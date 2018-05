Bình Phước thông tin vụ 'cà phê pin' và cá chết hàng loạt

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước chủ trì hội nghị.



Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương tỉnh Bình Phước đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc phế phẩm cà phê nhuộm lõi pin.



Hỗn hợp gồm phế phẩm cà phê, bột đá sau khi được ngâm pin con ó

Cụ thể, từ thông tin cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt giữ bà Nguyễn Thị Loan có hành vi pha trộn hỗn hợp gồm vỏ cà phê, sỏi, đá nhỏ và dung dịch nước và bột màu đen từ quả pin đập vun (hỗn hợp) và lời khai của bà Loan đã bán 3 tấn hỗn hợp về Bình Phước, Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định 3 tấn hỗn hợp được bán về địa bàn tỉnh Bình Phước cho bà Phan Thị Dung, Giám đốc Công ty TTHH SXTM thuộc ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

Ngày 25 – 4, Chi cục QLTT đã chỉ đạo đơn vị chủ quản đến kiểm tra tại Công ty. Qua đó phát hiện không có mặt hàng cà phê mà chỉ có 180 tấn tiêu lửng, 90 tấn tiêu lép và 25 tấn tiêu chắc đang được bảo quản tại kho. Số hỗn hợp bán tại Bình Phước đã được thu giữ toàn bộ và chưa đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

“Sở Công thương cũng chỉ đạo tăng cường giám sát và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là đối với các hành vi pha trộn tạp chất vào nông sản” – Sở này khẳng định.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở NN&PTNN tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình cá chết trên hồ Bình Hà 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.



Gia đình người dân vùng hồ Bình Hà đang rắc vôi vệ sinh vùng hồ đập

Theo đó, hồ Bình Hà 1 được Công ty dịch vụ thủy lợi cho hộ ông Dương Văn Cù thuê diện tích mặt nước để nuôi cá theo hình thức nuôi quảng canh là sử dụng thức ăn tự nhiên sắn có trong hồ.



Từ năm 2005 đến nay cá phát triển bình thường, đến 24 – 4 thì có khoảng 15 tấn cá nổi đầu và chết. Chi cục Chăn nuôi – Thú y nhận định cá chết không phải do nhiễm bệnh và cũng đã test nhanh mẫu nước. Kết quả oxy chỉ còn 0% khiến cá không thể hô hấp và chết do thiếu oxy. Nguyên nhân thiếu oxy có thể do mùa không mực nước trong hồ giảm mạnh, thời tiết nắng nong kéo dài làm nhiệt độ môi trường nước lên cao lượng oxy hòa tan trong nước thấp và mức độ tiêu thụ oxy của các loài sinh vật trong hồ tăng cao.

Mặt khác, mật độ nuôi theo số liệu cá giống thả người dân cung cấp khoảng 58.000 con cá giống các loại, mật độ nuôi cao gấp 5 lần so với phương án nuôi.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh, các nguyên nhân khác Công an huyện Bù Gia Mập đang điều tra.