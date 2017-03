Bình Thuận: Một người 'tự tử' chết tại công an phường

Ngày 28-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi của ông Nguyễn Văn Hà (47 tuổi) ngụ khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi. Ngày 28-10, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi của ông Nguyễn Văn Hà (47 tuổi) ngụ khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi.

Theo Công an thị xã La Gi, tối 27-10, ông Hà đã đuổi đánh vợ, đốt xe máy của người hàng xóm vì người này can ngăn. Do đó Công an phường Tân An đã mời ông Hà về trụ sở làm việc và đến sáng hôm sau phát hiện ông Hà đã treo cổ tự tử tại trụ sở công an phường.

Bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Hà, cho biết do gần đây bà vay nóng và thiếu nợ khoảng 30 triệu đồng nhưng chưa có tiền thanh toán nên thường xuyên lo sợ chủ nợ đến đòi. Khoảng 18 giờ ngày 27-10, bà nói với ông Hà là bà sang nhà hàng xóm lánh mặt và ông đồng ý. Khoảng một tiếng sau, ông Hà sang gọi bà về nhưng bà chưa về vì còn sớm. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, bà về gọi cửa thì ông Hà mở cửa rồi dùng chổi đuổi đánh bà. Lo sợ nên bà tìm đến nhà một người quen cùng khu phố xin tá túc. Đến 1 giờ sáng 28-10, bà nghe chồng đã đốt xe máy của nhà hàng xóm vì cho rằng người này chứa chấp bà nhưng bà không dám ra mặt vì sợ ông Hà đánh tiếp. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, bà về nhà thì hàng xóm cho biết ông Hà đã được Công an phường Tân An mời về trụ sở làm việc. Bà vội đến trụ sở công an phường xin gặp chồng để lấy chìa khóa mở cửa nhà nhưng cán bộ trực ban không cho gặp. Khoảng một tiếng sau thì bà mới nghe nhiều người nói lại chồng bà đã chết tại trụ sở công an phường.



Người nhà đang lo hậu sự cho ông Hà

Bà Thu, chị ruột ông Hà, cho biết lúc 10 giờ sáng 28-10, bà là người thân duy nhất được công an cho vào chứng kiến hiện trường nơi em mình treo cổ. “Cửa vừa mở, tôi thấy em tôi treo cổ bằng sợi dây cột giày ở cạnh cửa sổ, hai chân cách mặt đất khoảng 10 cm; phía dưới là đôi dép lào và một cái quần đùi bông”. Bà Thu cho rằng khi đưa thi thể ông Hà vào BV La Gi để giám định tử thi thì ngoài quần dài đang mặc, phía trong ông Hà còn mặc thêm quần soọc. “Nếu tính luôn cái quần đùi tại trụ sở công an chẳng lẽ em tôi mặc tới ba cái quần?” - bà Thu thắc mắc. Bà Thu cho biết khi các bác sĩ pháp y tiến hành mổ xẻ, bà đã quá đau đớn ngất xỉu tại chỗ nên không chứng kiến được hết cảnh giám định.

Theo bà Thu, trước đây ông Hà từng bị đưa đi tập trung cải tạo hai năm tại trại Huy Khiêm (Bình Thuận) và nhiều lần uống rượu, gây rối bị công an phường mời lên làm việc. Bà cho biết gia đình sẽ làm đơn yêu cầu làm rõ cái chết của em bà vì có nhiều điều nghi vấn.

PHƯƠNG NAM