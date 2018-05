Bỏ con nhỏ ở Trung Quốc, về quê tố 2 kẻ buôn người

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Kha Văn Ngọc (54 tuổi, trú xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (54 tuổi, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.

Hai người bị bắt giữ từ sự tố cáo của chị Kha Thị T. (27 tuổi), nạn nhân bị hai người lừa bán sang Trung Quốc.



Bị can Lô Thị Thuyên.

Qua điều tra cho thấy khoảng cuối tháng 8-2014, Ngọc được một người phụ nữ tên Ỏn đề nghị “đi tìm thanh nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy chồng” sẽ được trả 20-30 triệu đồng. Ngọc đồng ý và rủ Thuyên tham gia.

Thuyên đến nhà nói cần tuyển chị T. sang Lào làm ăn với con gái của Thuyên. Ham việc nhẹ, lương cao và đang lúc khó khăn nên chị đồng ý “đi Lào làm việc”.

Sáng 2-9-2014, Thuyên giao chị T. cho Ngọc đưa xuống TP Vinh bàn giao cho Ỏn. Ỏn bắt xe khách đưa chị T. đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc giao cho một phụ nữ tên Thế.

Lúc này, chị T. mới biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau đó, một người đàn ông đến xem mặt và mua chị T. về làm vợ. Bán được chị T,. Ỏn trả cho Ngọc 30 triệu đồng và Thuyên 15 triệu đồng tiền công.



Bị can Kha Văn Ngọc.

Khi biết con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, ông Kha Văn D. (cha chị T.) đã đến nhà Thuyên để nói chuyện thì được người phụ nữ này hứa đền bù cho 80 triệu đồng. Từ năm 2015 đến đầu năm 2018, Thuyên đã đưa cho ông D. 53 triệu đồng.



Sau thời gian làm vợ xứ người, chị T. sinh con, tạo niềm tin cho nhà chồng để xin về thăm quê.

Chị T. được chồng cho chị một mình về thăm cha mẹ. Về đến quê nhà, chị T. đã đến công an tố cáo Thuyên và Ngọc.

Đối với Ỏn, hiện cơ quan công an chưa xác định được lai lịch và đang điều tra, truy tìm.