Bộ Công an có lực lượng 'tác chiến' trên mạng

Chiều 15-1, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì.





Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại buổi họp báo, nhiều PV đặt vấn đề thời gian qua, liên tiếp các thông tin lan truyền trên mạng có liên quan đến ngành công an, thậm chí có những người từng là lãnh đạo của Bộ Công an. Điển hình như các thông tin về vụ án Vũ “nhôm”, tin đồn Trung trướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, có “dính líu” đến một chuyên án về đánh bạc tại Phú Thọ,…

Những thông tin này ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Công an. Bên cạnh đó, vừa rồi Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Vậy Bộ Công an có cần thành lập một lực lượng tương tự không?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết Bộ Công an đã thành lập Cục An ninh mạng hay còn gọi là Cục A68. Hiện nay chức năng đấu tranh về an ninh mạng được giao cho đơn vị này.

Thời gian qua, Cục An ninh mạng đã có những đóng góp rất quan trọng, góp phần rất tích cực trong việc đấu tranh với các thế lực chống lại Đảng và Nhà nước.

“Những vấn đề PV nêu hiện chúng tôi đã giao cho Cục A68 làm và rất kết quả, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự như báo cáo tổng kết đã nêu” - Thượng tướng Bùi Văn Nam nói.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2017 có nhiều biến động hết sức phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tác động trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn.

Lực lượng công an toàn quốc đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai các biện pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng,…