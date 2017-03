Cần Thơ: Đánh người vi phạm giao thông, công an phải xin lỗi

Mới đây, hai công an viên xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã xin lỗi em Trần Văn Thảo (ngụ cùng xã) và gia đình vì đã đánh em này khi em vi phạm giao thông. Hai công an xã cũng xin bồi thường phần thuốc men do lỗi họ đã gây ra. Tuy nhiên, gia đình chưa hài lòng vì cho rằng tham gia việc đánh em Thảo còn có phó trưởng công an xã này chứ không phải chỉ có hai công an viên.

Theo tố cáo của gia đình, tối 11-10-2013, em Thảo chạy xe máy trên đường về nhà thì gặp công an xã Thạnh Lộc đi ngược chiều. Vì Thảo không đội nón bảo hiểm nên công an yêu cầu Thảo dừng xe nhưng Thảo bỏ chạy. Bị truy đuổi đến một ngã ba, Thảo cua gấp nên té xe. Công an xã ập đến đánh rồi đưa Thảo về trụ sở công an xã làm việc.



Trần Văn Thảo với vết hằn bị đánh ở vùng ngực. Ảnh: G.TUỆ

Cũng theo trình bày của gia đình. Khi chở Thảo về trụ sở, phó công an xã đã đánh, đấm vào người Thảo, sau đó cho một người bà con xa của Thảo (người này tình cờ đi ngang qua trụ sở) đưa Thảo về nhà, trả xe… Rạng sáng 12-10-2013, gia đình đưa Thảo đến bệnh viện điều trị với tình trạng chấn thương lưng, ngực.

Về vụ việc trên, bà Giản Thị Hường - Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc thừa nhận khi Thảo té xe, công an xã có dùng ba trắc đánh Thảo. Khi đưa Thảo về trụ sở, một công an viên đã tát Thảo, sau đó cho gia đình bảo lãnh về nhà.

“Sau khi thanh tra công an huyện xác minh, xác định hai công an viên tham gia đánh Thảo nên xã đã kiểm điểm và đang chờ xử lý kỷ luật. Hai công an viên đã trực tiếp xin lỗi gia đình Thảo và đồng ý bồi thường chi phí thuốc men” - bà Hường nói.

Riêng việc gia đình tố cáo phó công an xã tham gia đánh Thảo, xã chưa đủ cơ sở để khẳng định điều này. Tuy nhiên, xét trách nhiệm phó công an xã này là tổ trưởng tổ tuần tra, xã đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm.

Mới đây, Trung tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an thị trấn Mỹ Thọ (Đồng Tháp) xác nhận có việc ông Nguyễn Minh Tâm, công an viên của thị trấn dùng tay chân và roi điện đánh một nữ sinh. “Thẩm quyền xử lý là của chủ tịch thị trấn nhưng người này đang bận đi học nên chưa xử lý” - ông Long nói.

Ngày 27-12-2013, sau khi dự liên hoan lớp, Nguyễn Huỳnh Thu O. (học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lãnh) cùng bạn T. về Tổ từ thiện BV Đa khoa huyện Cao Lãnh (T. mồ côi, được Tổ từ thiện nuôi dưỡng) để xin tiền đóng cho nhà trường. Không xin được tiền, T. cãi vã, lớn tiếng với những người ở đây và bị Công an thị trấn Mỹ Thọ đưa về trụ sở. Chờ bạn bên ngoài quá lâu, lại sắp đến giờ học nên O. hỏi ông Tâm: “Khi nào các chú mới xử lý?”. Ông Tâm đáp: “Ở đây tôi là người có quyền, chừng nào xử thì xử, không xử cũng được, không được hỏi”. Thấy cách trả lời như thế, O. phản ứng lại thì bị ông Tâm tát mạnh vào mặt, đấm vào miệng, đá vào vùng kín, vụt roi điện vào người...

Sau đó O. được đưa tới bệnh viện cấp cứu với kết quả là O. bị gãy một cái răng, nứt bốn răng liền kề và đa chấn thương khắp người do bị đánh.

GIA TUỆ - THẤT SƠN