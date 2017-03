Chấn chỉnh văn hóa ứng xử tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, đối với hệ thống Wi-Fi sẽ thực hiện việc nâng cấp hệ thống Wi-Fi hiện hữu (67 đầu phát Wi-Fi) tại khu vực cửa check-in và phòng chờ lên tàu bay, hiện đang thi công thêm mạng Wi-Fi mới tại toàn nhà ga, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-12.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã bổ sung thêm ba điểm uống nước miễn phí (hai tại nhà ga quốc tế và một tại khu vực chuyển tiếp). Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành đang thực hiện xây dựng bộ tiêu chuẩn dịch vụ, các tiêu chí đánh giá (checklist) để làm cơ sở cam kết, giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ, dự kiến hoàn thành trước 15-12.

Tình trạng lộn xộn trước nhà ga, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã xử lý tình trạng xe của các tổ chức cơ quan nhà nước, xe ưu tiên dừng, đậu quá thời gian quy định tại khu vực nhà ga hành khách nội địa.

Đặc biệt, sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện việc soi chiếu chung an ninh hàng không và hải quan tại nhà ga quốc tế từ ngày 16-11 và sẽ tiếp tục nghiên cứu và bố trí lại khu vực làm thủ tục hải quan, an ninh hàng không - quản lý xuất nhập cảnh.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã tổ chức quán triệt và tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, đặc biệt là lực lượng an ninh hàng không.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng, sân bay trên trang thông tin điện tử (website) của đơn vị. Hoàn thành việc thay đệm ghế và khắc phục tình trạng đệm ghế bị bong rách trước 31-12, bổ sung 800 ghế ngồi trong dịp cao điểm tết Nguyên đán 2016. Tiếp tục bổ sung ghế tại phòng chờ ra tàu bay trong năm 2016.

Trước đó, trang web The Guide to Sleeping in Airports đã xếp hạng Tân Sơn Nhất đứng thứ tư trong danh sách sân bay tệ nhất châu Á năm 2015.