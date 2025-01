Sau Tết, cấp tỉnh, huyện ở Đắk Lắk phải hoàn thiện hồ sơ sắp xếp, tinh gọn 26/01/2025 11:06

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị vừa ký công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu cấp tỉnh, huyện hoàn thiện hồ sơ dự thảo về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ảnh: VŨ LONG

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo trước ngày 11-2 để thành viên UBND tỉnh họp thông qua nội dung trình HĐND trước ngày 15-2. Dự kiến, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề sau đó khoảng 4 ngày.

Đối với các cơ quan cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự thảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 16-2 và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày 17-2. Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất trước 11h00 ngày 18-2.

Theo phương án của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk (tại công văn số 499 ngày 14-1-2025), Sở KH-ĐT và Sở Tài chính sau khi hợp nhất giữ nguyên tên là Sở Tài chính.

Giữ nguyên tên Sở Nội vụ sau khi hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ; Giữ nguyên tên Sở Xây dựng sau khi hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng.

Giữ nguyên tên Sở KH&CN sau khi hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN; Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Đối với các sở, ngành khác, tiếp tục giữ nguyên tên gọi, gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở VH-TT&DL; Sở Y tế; Sở GD&ĐT; Sở Tư pháp; Sở Công Thương; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh nhận chuyển giao các nhiệm vụ: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XHi; Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT; Quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT&TT...

Tương tự, đối với các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất giữ nguyên tên Phòng Nội vụ sau khi hợp nhất Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Nội vụ.

Thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Phòng Dân tộc, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Phòng Nội vụ.

Các Phòng chuyên môn khác tiếp tục giữ tên gọi, gồm: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển nhiệm vụ về giảm nghèo từ Phòng LĐ-TB&XH sang Phòng Nông nghiệp và Môi trường.