Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 2 giám đốc và 5 phó giám đốc 26/01/2025 09:30

(PLO)- Đại tá Trần Văn Dương làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Nguyễn Đức Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Thượng tá Hà Bảo Huy làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ...

Trong tuần từ 20-1 đến 26-1, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: CA

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an, từ ngày 20-1.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1978, quê ở huyện An Lão, TP Hải Phòng; là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á, cử nhân Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Ông Toản từng giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh, Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Lê Văn Đàm được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: C04

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Đàm, Trưởng phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 2), giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Lê Văn Đàm (48 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình) có gần 20 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trung tá Đinh Tùng An được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Đinh Tùng An (44 tuổi, quê tỉnh Thái Bình; Trưởng phòng thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương, tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. ​​​​​Ảnh: ANH ĐỨC

Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương (52 tuổi), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trung tá Nguyễn Kim Trung, tân Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: MT

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Kim Trung (41 tuổi, Quảng Nam), Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận (phải) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974, quê tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; trình độ: thạc sỹ Luật học- Học viện An ninh Nhân dân; cao cấp lý luận chính trị…

Đại tá Nguyễn Đức Thuận đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác, như Phó Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo- Tổng cục An ninh; Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo- Cục Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh; Trưởng phòng châu Á 1, Cục An ninh Đối ngoại- Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Thượng tá Hà Bảo Huy được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hà Bảo Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; đồng thời biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Thượng tá Hà Bảo Huy, sinh năm 1982, quê ở Cà Mau. Trước đó, ông là Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an quận Thuận Hóa, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng sinh năm 1975, quê quán xã Phong Thu, thị xã Phong Điền, TP Huế. Ông từng trải qua các vị trí công tác Trưởng Công an huyện Phú Lộc, Trưởng Công an thành phố Huế (cũ), Trưởng Công an quận Thuận Hóa.

Thượng tá Giàng A Tằng, Trưởng Công an huyện Tam Đường, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lai Châu.