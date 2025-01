Công an TP.HCM chủ động phòng chống đua xe trái phép trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 26/01/2025 07:16

(PLO)- Công an TP.HCM xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025

Theo đó, Công an TP tập trung chỉ đạo các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025.

Công an TP.HCM có nhiệm vụ chủ động phòng chống đua xe trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong ảnh: Người dân về quê ăn Tết. Ảnh: NHƯ NGỌC

Sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát camera cố định và hành trình, xử lý vi phạm qua hình ảnh và các thiết bị kỹ thuật vào việc xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Qua đó, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, nhất là các vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, xe quá hạn đăng kiểm, xe hết niên hạn tham gia giao thông, hành trình, thời gian lái xe và nghỉ ngơi, đón trả khách sai quy định.

Công an TP.HCM tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; chở vật liệu để rơi vãi trên đường; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; người điều khiển và người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách,...

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, xử lý có hiệu quả các tình huống trong phòng, chống đua xe trái phép; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép chất cháy, nổ, pháo, thuốc lá lậu, các hàng hóa khác thuộc danh mục cấm, kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm ngay tại các cửa ngõ ra vào TP…

Công an TP.HCM cũng chỉ đạo CSGT phối hợp với các lực lượng khác bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao.

Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài. Không để bị động trong xử lý các tình huống bất ngờ liên quan đến trật tự, an toàn giao thông nhất là trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào TP, trạm thu phí đường bộ, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe khách, ga đường sắt, tuyến metro số 1,…

Trạm CSGT Tân Túc, Phòng PC08 Công an TP.HCM, tặng mũ bảo hiểm cho người dân về quê đón Tết. Ảnh: A. NGHĨA

Sở GTVT quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; đẩy mạnh bán vé qua mạng internet, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm tra việc niêm yết giá vé. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định…

“Tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân đi lại, không để người dân không kịp về quê đón Tết và quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết do thiếu phương tiện vận chuyển” – UBND TP.HCM nêu rõ.

Sở GTVT cũng có nhiệm vụ kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp Sở GTVT chỉ đạo các nhà thầu tạm ngưng thi công theo tinh thần thông báo của Sở GTVT. Khẩn trương tái lập, hoàn trả mặt bằng đảm bảo giao thông phục vụ Tết; thay thế các rào chắn, biển báo bị ngã đổ, hư hỏng; bảo đảm vệ sinh xung quanh rào chắn tại các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn.

Còn Sở Công Thương có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu không tổ chức, không cho phép xe khách ra vào đón, trả khách tại các cây xăng để đảm bảo an toàn cho hành khách.