UBND TP.HCM chỉ đạo cán bộ không liên hoan kéo dài, đi lễ hội trong giờ hành chính 22/01/2025 05:02

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết

Theo Chỉ thị 01, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

UBND TP.HCM chỉ đạo cán bộ không liên hoan kéo dài, đi lễ hội trong giờ hành chính. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, phải chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dịp Tết. Đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Cơ quan, đơn vị cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị phải khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18.

Sở Nội vụ được giao tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết. Sở sẽ xử lý hoặc tham mưu UBND TP xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực, UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…

Đồng thời, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan và cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Đối với các hoạt động chăm lo Tết, tổ chức các đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, tránh phô trương hình thức gây phiền hà cho các đơn vị và gia đình chính sách.

Ngoài ra, tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống. “Không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính” – UBND TP tiếp tục chỉ đạo.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn

Để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND TP.HCM giao Công an TP bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, TP.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g00 ngày 27-1 (tức 28 Tết) đến 21g00 ngày 2-2 (mùng 5 Tết). Ảnh: HOÀNG GIANG - THUẬN VĂN

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các mục tiêu trọng điểm, địa điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người. Triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông.

Công an TP.HCM cũng phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại. Không để xảy ra đốt pháo nổ, các vụ trọng án trong những ngày Tết.

Song song đó, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán sử dụng ma túy, tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy nổ cao. “Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản” – văn bản nêu rõ.

Bộ Tư lệnh TP chịu trách nhiệm phối hợp Công an TP, Bộ đội Biên phòng TP, kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu, cảng biển; tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân Thành phố trong đêm giao thừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Văn phòng UBND TP.HCM chỉ đạo Ban Tiếp công dân phối hợp Công an TP có kế hoạch tiếp công dân phù hợp, không để công dân khiếu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn TP trong những ngày Tết.