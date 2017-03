Chân dung sát thủ dùng rìu bổ củi chém trung úy CSGT

Theo TTO, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết ngay sau khi bị bắt vào tối 1-3, tại cơ quan công an, Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, 51 tuổi, ở Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản. Hiện CQĐT vẫn chưa khởi tố bị can nhưng đang xem xét để tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án giết người, khởi tố bị can với tội danh giết người, cướp tài sản.

Tuy nhiên, thông tin trên TNO lại cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Sơn “Liên xô” về hành vi "cướp tài sản", đồng thời tiến hành xem xét, làm rõ hành vi "giết người" của Sơn và truy bắt các đối tượng liên quan.



Chân dung nghi phạm Sơn "Liên Xô". Ảnh: TTO



Công an Hải Phòng cho biết Sơn “Liên Xô” là đối tượng có năm tiền án, tiền sự với các tội danh cướp tài sản, cờ bạc, chứa chấp mại dâm… Lý do Sơn cùng đồng bọn chém trung úy Thắng là do hết tiền mua ma túy và đang nợ nần nhiều nên rủ nhau đi cướp. Sau khi quan sát, theo dõi khu vực ngõ 193 đường Hồ Sen (quận Lê Chân), nhóm của Sơn đã lên kế hoạch cướp xe máy của người đi đường. Sáng sớm 24-2, khi đang trên đường từ nhà đi làm thì trung úy Thắng bị nhóm của Sơn “Liên Xô” dùng rìu bổ củi chém ba nhát vào đầu và cướp đi chiếc xe Air Blade.

Khi phát hiện cướp “nhầm” phải công an, nhóm của Sơn đã vứt lại chiếc xe cạnh hồ Ông Báo và giấy tờ của trung úy Thắng ở một con ngõ gần đó.

Cũng theo ông Ca, sau khi vụ việc xảy ra có nhiều luồng dư luận về việc trung úy Thắng bị chém là do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra công an khẳng định đây là vụ cướp tài sản. “Trung úy Thắng là một cán bộ mẫn cán. Chúng tôi kiểm tra lại suốt hai năm qua đồng chí Thắng chưa một lần vắng mặt hay đi làm muộn. Sau khi rà soát các mối quan hệ, ban chuyên án đã xác định đây là vụ cướp, tập trung điều tra theo mũi này và nhanh chóng xác định được thủ phạm”, TTO dẫn lời Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho hay.



Ngay trong sáng 2-3, các đơn vị phá án đã được tuyên dương, thưởng nóng 10 triệu đồng/đơn vị.





Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (thứ hai từ phải sang), giám đốc Công an TP Hải Phòng, quyết định thưởng nóng Ban chuyên án. Ảnh: TTO

Ông Ca cho biết thêm trên TTO, Sơn “Liên Xô” là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên có kinh nghiệm lẩn trốn khiến Công an Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt. Trong lúc lẩn trốn, Sơn liên tục tung tin giả về những nơi trốn khác nhau và dùng nhiều điện thoại để liên lạc. Sơn đang lên kế hoạch chạy trốn sang Trung Quốc vào ngày 2-3 thì bị bắt.

Bước đầu Công an Hải Phòng xác định tham gia gây án cùng Sơn còn có hai đối tượng khác. Hiện công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân (26 tuổi, ở Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng) nhưng đối tượng này đang lấn trốn. Công an Hải Phòng đang tiến hành truy bắt Xuân và đối tượng còn lại.

VnE cũng cho hay Sơn "Liên xô" không nghề nghiệp ổn định, ban đầu hành nghề xe ôm, sau đó lang thang, phiêu dạt, phạm pháp và ra tù vào tội. Tháng 10-1977 Sơn đi cải tạo tập trung và tháng 8-1981 được tha. Tháng 12-1983 Sơn bị TAND quận Ngô Quyền xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 2-1985 hắn phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND Hà Nội xử 30 tháng tù. Trong thời gian cải tạo Sơn trốn trại và bị Công an Hải Phòng bắt, xử 48 tháng tù.

Tháng 1-1991, Sơn phạm tội Tổ chức mại dâm và bị TAND Hải Phòng xử 8 năm tù. Tháng 4-2000, Sơn tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và bị TAND Hải Phòng phạt 13 năm tù. Tháng 5-2013, Sơn được tha tù và trở về địa phương sinh sống.

PV (Tổng hợp từ TTO, TNO, VnE)