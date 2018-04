Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn bị kỷ luật khiển trách

Bản tin phát ngày 23-4 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn (từ tháng 4-2014 đến 11-2015), ông Thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương triển khai 5 dự án đầu tư, nhưng thiếu kiểm tra, xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (từ tháng 12-2015 đến 10-2016), ông Thanh đã thiếu kiểm tra để UBND xã An Bình, An Hải, An Vĩnh cho thuê đất không đúng quy định; không kịp thời chỉ đạo xử lý 31 trường hợp xây dựng không phép, trái phép; cấp giấy phép xây dựng 5 trường hợp thiếu sót về thủ tục; quản lý đầu tư một số công trình có nhiều sai sót; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 4 dự án, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 7 trường hợp (trực tiếp ký 2 trường hợp), quyết định cho thuê đất 2 trường hợp không đúng quy định.