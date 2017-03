Đài truyền thanh phường bị nhiễu sóng Trung Quốc

Theo bà Cẩm, vào thời gian trên, một cụm loa ở phường Cẩm Châu bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo đài đã điện báo cho lãnh đạo phường Cẩm Châu đã khắc phục sự cố này.

Đồng thời, lãnh đạo Đài Truyền thanh- Truyền hình TP Hội An đã báo cáo và đề xuất với UBND TP Hội An lắp đặt bộ lọc mã hóa chắn sóng, chống nhiễu để cài đặt tại các đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn TP Hội An trong thời gian sắp tới.







Được biết tình trạng nhiễu sóng tiếng Trung Quốc từng xảy ra ở các đài truyền thanh phường Cẩm Kim, Cẩm Thanh, thuộc TP Hội An. Mỗi lần bị nhiễu sóng như vậy đều được lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An nhanh chóng khắc phục sự cố.



Phía Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cho biết đã nắm thông tin về vụ việc trên, tuy nhiên vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể nào từ phía UBND TP Hội An. Trước đó, ở TP Đà Nẵng cũng từng xảy ra tình trạng nhiễu sóng phát thanh Trung Quốc và cũng đã được xử lý.