Đề nghị xem xét khởi tố vụ án sập cầu Chu Va 6

Việc xác định nguyên nhân sự cố và công bố công khai cần phải thực hiện ngay nhằm cung cấp thông tin chính xác cho dư luận xã hội, đồng thời cũng là lời tạ lỗi đối với những người đã chết và xin lỗi thân nhân những người bị nạn cùng nhân dân trong vùng.

Bộ trưởng yêu cầu tổ công tác khẩn trương có báo cáo kết luận chính thức bằng văn bản về nguyên nhân sự cố sập cầu treo Chu Va 6. Nội dung báo cáo cần khẳng định rõ nguyên nhân sập cầu không phải do người dân đi trên cầu quá đông tại thời điểm xảy ra sự cố mà nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là do thi công không đúng thiết kế, khâu giám sát và nghiệm thu công trình không đảm bảo. Cùng với đó, Vụ Khoa học - Công nghệ dự thảo văn bản trình bộ trưởng ký gửi Bộ Công an và UBND tỉnh Lai Châu đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án để truy cứu trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan.

TLL