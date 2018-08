Hàng trăm cán bộ thuế, hải quan vi phạm kỉ luật

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ gửi báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn về lĩnh vực tài chính từ đầu nhiệm kì đến hết kì họp thứ 4, QH khóa XIV.



Nhiều cán bộ thuế vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo đó, báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của ngành Hải quan, Thuế.

Cụ thể, trong năm 2017, toàn ngành Thuế đã xử lý kỷ luật 165 trường hợp vi phạm. Trong đó vi phạm các quy định, quy trình quản lý thuế và thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ là 72/165 trường hợp; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3, thứ 4) là 46/165 trường hợp.

Bên cạnh đó có 7 trường hợp bị kết án tù do tàng trữ chất ma túy và tham ô tài sản, 2 trường hợp do nhận hối lộ; 2 trường hợp do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 9 trường hợp đang điều tra.



Về Tổng cục Hải quan, trong năm 2017, số công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong ngành Hải quan là 69 cán bộ. Còn năm 2018, tính đến hết tháng 6 có 38 trường hợp vi phạm, trong đó: 19 trường họp bị xử lý khiển trách, 11 trường họp xử lý cảnh cáo và 5 trường hợp buộc thôi việc.

Ngành Hải quan đã chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm và xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp liên quan khi để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực do mình quản lý, phụ trách. Trong đó, đã xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực như: xử lý trách nhiệm công chức liên quan trong vụ 213 Container tại Cục Hải quan TP.HCM; các công chức liên quan trong các vụ việc báo chí nêu tại Cục Hải quan Hải Phòng, Hà Nội;…

Về giải pháp, theo báo cáo, trong thời gian tới, ngành Hải quan và Thuế sẽ tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính đối với người nộp thuế.

Đồng thời, chú trọng công tác bố trí công chức, viên chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đánh giá công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm. Ngoài ra, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm.