Khởi tố bắt tạm giam hai điều tra viên dùng nhục hình

(PLO) - Ngày 5-12, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cựu điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi dùng nhục hình theo quy định tại điều 298, Bộ Luật Hình sự. Hai cựu điều tra viên trên gồm Nguyễn Danh Ngọc (SN 1979) và Đào Mạnh Tiến (SN 1976).