Khởi tố kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 24-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lượng về hành vi trên. Cơ quan công an khẳng định, việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Lê Đình Lượng. Ảnh Công an Nghệ An.

Theo cơ quan an ninh điều tra, Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Thời gian gần đây, Lượng tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn. Lượng đã nhiều lần kích động người dân và trực tiếp tham gia các hoạt động chống đối xảy ra trên địa bàn Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) như: kích động tụ tập một số người mang băng rôn, khẩu hiệu có nội dung phản động, chống đối để quay phim, chụp ảnh và tung lên mạng internet. Đồng thời, tổ chức hát các bài hát xuyên tạc sự thật để tung lên mạng internet; kêu gọi việc tẩy chay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Lợi dụng cái gọi là "bảo vệ môi trường", Lê Đình Lượng cùng một số đối tượng phản động, chống đối khác đã kích động tuần hành, biểu tình phản đối Formosa gây mất an ninh, trật tự, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm; cung cấp kinh phí, phương tiện cho một số đối tượng phản động, chống đối phục vụ tuần hành, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự tại Hà Tĩnh, Quảng Bình…

Thông qua Facebook cá nhân “Lỗ Ngọc” của Lượng, Lượng đã có nhiều bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phỉ báng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

VKSND tỉnh Nghệ An đã ra các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lượng theo tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.