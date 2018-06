Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM

Tổng cục An ninh Bộ Công an thăm báo Pháp Luật TP.HCM Cũng trong sáng 18-6, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), cũng đã đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, cùng đoàn tới thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: H.Giang Nói chuyện tại đây, Thiếu tướng Khanh cho rằng quá trình tác nghiệp của báo chí có nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng là khó khăn do nhận được nhiều thông tin khác nhau. Các bên có thể cùng chia sẻ, tìm hướng đi tốt nhất. Điều quan trọng là thông tin đưa ra phải công tâm và chính xác. Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Công an trong thời gian qua và mong muốn sẽ có sự hỗ trợ tốt hơn về mặt thông tin thời gian tới. Ông cũng gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng nói chung lời chúc sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.