Lời khai kinh hoàng của vợ chồng đánh con ruột bốn tuổi dã man

Ngoài ra, cơ quan Công an đang phân công cán bộ chiến sĩ dõi theo sức khỏe của cháu Đỗ Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi, con ruột vợ chồng Minh). Khi sức khỏe của cháu Ngân hoàn toàn hồi phục, cơ quan Công an sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để xử lý nghiêm.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can: Minh và Trang ở với nhau như vợ chồng vào khoảng giữa năm 2010. Do điều kiện khó khăn nên cả hai đã không tổ chức đám cuới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Một năm sau Trang sinh bé Ngân.



Bé Ngân bị chính cha mẹ mình đánh đập dã man



Khoảng bốn tháng trước, Minh và Trang dọn nhà trọ đến thuê phòng C3 (thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An). Hàng ngày Minh làm ca đêm, còn Trang thì thì làm ca ngày nên cả 2 thay phiên nhau trông cháu Ngân mỗi khi đi làm. Khoảng vài tháng trở lại đây, do thất nghiệp và hiện đang kiếm việc làm nên Minh cảm thấy bực bội.

Tối ngày 10- 9, trong lúc vợ chồng Minh cùng có mặt với con gái, thấy Ngân nghịch phá bếp gas nên Trang lớn tiếng chửi mắng, rồi dùng thanh tre thường ngày để roi đòn dạy con. Trang liên tiếp dùng thanh tre đánh vào mông và hai bên tay cháu Ngân. Sau đó, Trang bắt phạt con cái quỳ gối dưới nền nhà.



Đôi vợ chồng Minh, Trang có hành vi đánh đập dã man con ruột đang bị tạm giử tại cơ quan công an



Bực mình, Minh liền bật dậy tiếp tục dùng tay đấm, đánh vào vùng đầu và mặt cháu Ngân. Sau khi đánh con xong, Minh trói tay con gái. Khoảng một tiếng sau, Minh mới cởi trói cho cháu Ngân, rồi bắt bé quỳ dười gối dưới sàn nhà. Dù thấy mặt mũi sưng tấy, bầm tím do bị đánh, nhưng vợ chồng vẫn không cho con đến bệnh viện.

Cho đến chiều 12- 9, người trong khu trọ phát hiện, khi thấy cháu Ngân nằm sõng soài dưới sàn nhà, bị kiến bu đầy nên đã gây áp lực để đưa cháu Ngân đi cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết cháu Ngân bị chấn thương sọ não dạng rạn nứt hình lưới và nhiều vết thương trên mặt.

Ngay sau đó, công an phường Bình An đã kịp thời có mặt giải quyết vụ việc và tạm giữ đối với vợ chồng Minh và Trang.