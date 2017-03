Một bộ đội phục viên bị nhóm người lạ xông vào nhà cắt cổ chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 11-4, ba thanh niên đi xe máy chạy vào nhà ông Dinh. Sau đó có hai kẻ vào nhà ông Dinh đã dùng dao tấn công ông Dinh rồi bỏ trốn. Sau đó ông Dinh ôm cổ bị chém chạy ra đường kêu cứu.

Ngay lập tức ông Dinh được người dân kêu xe đưa đi cấp cứu. Nhưng khi xe chưa đến, chỉ ít phút sau ông Dinh đã tử vong. Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân chết do bị dao cắt ngang cổ, chảy máu nhiều dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó công an tỉnh Bình Phước và công an thị xã Đồng Xoài đã vào cuộc truy bắt hung thủ. Theo nguồn tin từ công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này có liên quan đến việc ông Dinh và nhóm này có mối quan hệ vay mượn tiền.

Được biết ông Dinh là bộ đội phục viên, mới về nghỉ chế độ được gần một năm nay. Người dân hàng xóm cho biết ông Dinh sống hòa nhã với lối xóm.

HIỀN NHI