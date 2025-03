Ông Lê Hồng Phước giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Long An 17/03/2025 10:40

(PLO)- Tỉnh ủy Long An bổ nhiệm ông Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài PTTH Long An, giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Long An

Sáng 17-3, Tỉnh ủy Long An tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Báo Long An và Đài PTTH Long An, đồng thời công bố công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Long An công bố quyết định hợp nhất Báo Long An và Đài PTTH Long An. Ảnh: HD

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Báo Long An và Đài PTTH Long An thành Báo và Đài PTTH Long An từ ngày 2-4.

Lãnh đạo tỉnh ủy Long An trao quyết định cho ông Lê Hồng Phước. Ảnh: CTV

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Long An gồm 1 Tổng Biên tập và 4 Phó Tổng Biên Tập.

Theo đó, ông Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài PTTH Long An giữ vụ Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Long An.

Lãnh đạo thường vụ Tỉnh ủy Long An trao quyết định cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Đài PTTH Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Long An.

Ông Châu Hồng Khá, bà Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát PTTH Long An.

Ông Phùng Tấn Tú (Nguyên Tổng Biên tập Báo Long An) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: CTV

Đồng thời, tiếp nhận ông Phùng Tấn Tú, Tổng Biên tập Báo Long An đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2-4.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy Long An nhận quyết định tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: CTV

Tỉnh Ủy Long An cũng trao quyết định bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy Long An tham gia vào ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất, Ban lãnh đạo mới của Báo và Đài PTTH Long An cần xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, sớm ổn định tổ chức để vận hành hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về phía Tỉnh ủy, sẽ có sự quan tâm, đầu tư hợp lý để tạo động lực phát triển bền vững, đưa đơn vị ngày càng lớn mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Báo và Đài PTTH Long An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Long An, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; đồng thời là cầu nối thông tin giữa đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, với 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.

Sau sáp nhập, cơ quan mới giảm 3 phòng chuyên môn và giảm 31 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước.