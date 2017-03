Mưa lũ nhấn chìm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế

Tại Hà Tĩnh: Chiều 14-10, Quốc lộ 15A nối TP Hà Tĩnh với huyện Hương Khê bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Đặc biệt, đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) xả lũ bất ngờ làm nhiều ngôi nhà ở huyện miền núi Hương Khê chìm trong biển nước.



Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết tối 14-10, nhiều đoạn đường mòn Hồ Chí Minh ngập nặng do mưa lớn. Người dân ở các xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trạch bị nước lũ chia cắt do thủy điện Hố Hô xả nước.





Người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) chạy lũ khi thuỷ điện xả lũ. (Nguồn: VNN)

22h, tại xã Hương Giang, Hương Trạch, Hương Đô... mực nước đang dâng cao. Nhiều ngôi nhà nước ngập sâu hơn 1m. Chủ tịch xã Hương Liên (Hương Khê) Đinh Văn Sánh cho biết đang tiến hành di dời gần 70 hộ dân để bảo toàn tính mạng và tài sản.



Ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho hay: Chiều nay, mực nước tại các con sông trên địa bàn đang rất thấp. Tuy nhiên, khoảng 17h trở đi, thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 1800m3/s làm các xã bị cô lập.



Tại TP Hà Tĩnh, lượng mưa lớn trong chiều 14-10, cùng với lượng nước đổ về từ hồ Bộc Nguyên đã khiến toàn thành phố ngập sâu.

Một số đoạn trên QL1A, đi qua phường Hà Huy Tập, do lo sợ hồ Kẻ Gỗ xả lũ trong đêm, rất nhiều người dân đã ra phá con lươn giữa đường để nước thoát nhanh hơn bình thường.



Khu vực đường sắt và đường bộ đi qua khu vực Quảng Bình bị chia cắt vì ngập lụt. TTXVN

Tại Quảng Bình: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 13-10 Quảng Bình bắt đầu có mưa to đến rất to. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng bị ngập sâu do mưa lớn như thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Từ 17 giờ chiều 13-10, nước lũ đã gây ngập và chia cắt 3km, từ km 909 – km 912 đường HCM nhánh Đông, đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Hiện toàn bộ phương tiện không thể lưu thông được.

Nước đầu nguồn dâng cao làm ngập 230 nhà tại xã Cao Quảng và xã Mai Hoá (Tuyên Hóa), 45 nhà ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa), nơi ngập sâu nhất khoảng 2,5m.



Nhiều tuyến đường ở Quảng Bình bị chia cắt hoàn toàn và nhà dân chìm trong nước. TH.

Đến chiều 14-10, tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình trời tiếp tục mưa to, mực nước trên các sông dâng cao và gây ngập lụt tại các xã vùng cao.

Nước lũ dâng cao gây ngập, hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam qua các ga Lệ Sơn, Minh Lệ và Lạc Sơn khiến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình bị tê liệt. Nhiều chuyến tàu Bắc- Nam mắc kẹt tại ga Đồng Hới và một số ga khác ở tỉnh Quảng Bình; trong đó 1 đoàn tàu đang mắc kẹt giữa 2 ga Minh Lệ, huyện Quảng Trạch và Lệ Sơn huyện Tuyên Hóa.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết, mưa to, lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi bị ngập, sạt lở và gần như tê liệt. Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9B, đường 15 nhiều đoạn bị ngập và sạt lở gây ách tắc giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 12.10 đến 13 giờ ngày 14.10 tại Đồng Hới là 305 mm.

Vào chiều 14-10, TP Đồng Hới bị ngập nước rất nhiều điểm. Nước bao vây tứ phía khiến hệ thống giao thông tê liệt.

Một số tuyến bị ngập nặng như: Hữu Nghị, Nguyễn Hữu Cảnh, Hai Bà Trưng, Tố Hữu, Tôn Thất Tùng, Lý Thường Kiệt... Nhiều xe ô tô và xe máy đã bị chết máy vì đi qua những điểm ngập sâu, phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ.



Mưa lũ nhấn chìm nhà dân ở Quảng Bình. LĐ

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình thì tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 người chết và 3 mất tích do mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới.

3 người chết, gồm Lê Văn Thân (SN 1968), thôn 7, xã Lý Trạch, Bố Trạch bị sét đánh. Một người chưa rõ danh tính (70 tuổi), xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn bị chết do khi sửa mái nhà và Nguyễn Thị Lài, ở thôn Trúc ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.



Hai người mất tích là Thái Xuân Năng (62 tuổi), ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa và một thanh niên chưa rõ tên tuổi (trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) bị nước cuốn trôi.



Người dân Quảng Bình đang đối diện với tình trạng ngập lũ kinh hoàng. LĐ

Áp thấp nhiệt đới cũng gây ra tình trạng mưa lũ và lốc xoáy. Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã có 9 người bị thương do tình trạng lũ lụt và lốc xoáy.

Trong khi đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, tính đến 18 giờ ngày 14-10, do mưa lớn trên diện rộng, tổng số điểm sạt lở của đường sắt qua địa bàn Quảng Bình đã tăng lên 9 điểm, làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam.



Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã tiến hành phong tỏa khu gian và dừng 10 đoàn tàu khách và 12 đoàn tàu hàng đang nằm dọc đường chờ thông tuyến.

Tại Thừa Thiên - Huế: Mưa lũ kèm theo lốc xoáy làm 2 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt mạng và mất tích. Nạn nhân mất tích là chị Phạm Thị Loan, 34 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Gần 90 nhà dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền bị tốc mái, 2 nhà đổ sập. Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước ngập nước nặng, giao thông đi lại khó khăn.