Nhiều nghi vấn trong lời khai của hung thủ bắt cóc và sát hại bạn thân

Trong cuộc họp báo sáng 12-3, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, hiện cơ quan điều tra đã đánh giá rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của nạn nhân Lữu Vĩnh Đạt, từ đó bật lên nhiều vấn đề không phù hợp với lời khai của nghi can An, khả năng An không chỉ gây án một mình.



Tướng Phan Anh Minh cung cấp thông tin tại cuộc họp báo sáng 12-3. Ảnh: HT

Cụ thể cơ quan điều tra phân tích kết quả khám nghiệm đồng ý nạn nhân bị trói khi không còn khả năng kháng cự, nhưng vẫn còn sống, không bị thương tổn, không có dấu hiệu chấn thương nào, tức là có một chất gì làm nạn nhân không kháng cự được. Trong đó khi xét nghiệm dung dịch phổi nạn nhân sau mấy ngày dưới nước, rồi đến khi nổi lên, đã có dòi một ngày tuổi. Đặc biệt hàm lượng máu bị phân huỷ trong phổi nạn nhân có hàm lượng rượu gần gấp đôi hàm lượng bị xử phạt vi phạm giao thông.

Được biết, cơ quan điều tra thống nhất không loại trừ An có đồng phạm. Vì từ lời khai của nghi can, khi mang một người dù không khả năng chống cự, nhưng chỉ được trói cột bằng dây nilon, bao xác rắn rách te tua không chắc chắn, lại chở bằng xe Ultimo dù thể trạng nạn nhân tương đối nhỏ, và đem đi phi tang trước 9g30 phút đêm thì khó có thể thực hiện được mà không để cho ai nghi vấn.

Theo Thiếu tướng Minh, một nghi vấn nữa là khi An mang vác nạn nhân đi cầu thang xoắn ở phòng trọ xuống đưa lên xe mà không bị những người ở trọ phát hiện. “Chúng tôi đặt giả định nghi vấn có đồng phạm cư trú ở quận 7, và còn rất nhiều điều chưa làm rõ. Ngoài ra đối tượng nghi vấn không chỉ một mà rất nhiều người, trong đó có người hiện nay không có mặt ở TP.HCM. Ngoài ra, nhiều lời khai của An khônh phù hợp dấu vết ở hiện trường, thậm chí sáng nay thêm thông tin An còn mượn laptop của bạn học đi cầm cố, là thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”- Thiếu tướng Minh nói.

Hiện bước đầu cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản.

TUYẾT KHUÊ