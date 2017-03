Phát hiện thi thể 5 em học sinh mất tích chết vùi trong cát

Theo TNO, trưa 13-3, hàng ngàn người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng khi cơ quan chức năng tiến hành xới lớp cát sâu khoảng 50 cm đã phát hiện 5 thi thể vùi trong cát đang trong quá trình phân hủy.

Các thi thể đều trong tư thế nằm và bị vùi lấp trong cùng một vị trí có đường kính khoảng 2 m ở bên bờ sông, cách nhà dân gần nhất khoảng 500 m.

Đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã đưa được các thi thể lên bờ để người nhà các nạn nhân nhận dạng và tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết.

TTXVN cho biết, trong số năm học sinh có hai em cùng học Trường Trung học cơ sở Cư D'răm gồm Vàng Quang Vinh (sinh năm 1997, trú tại thôn Ea Lưới, xã Cư D'răm), học sinh lớp 8A; Lý Seo Phong (sinh năm 2001, trú tại thôn Yang Hanh, xã Cư D'răm), học sinh lớp 7B, cùng ba em học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo gồm Lý Seo Hùng (sinh năm 1996, trú tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui), học sinh lớp 10A5; Giàng Văn Bằng (sinh năm1996, trú tại thôn Ea Lưới, xã Cư D'răm), học sinh lớp 11A2; Ma Văn Bình (sinh năm 1995, trú tại thôn Yang Hanh, xã Cư D'răm), học sinh lớp 12A4.

Như tin đã đưa, khoảng 6 giờ sáng 13/3, trên bờ sông Krông Bông (đoạn gần cầu treo buôn Cư D'răm, xã Cư D'răm, huyện Krông Bông), anh Y Hát Êban (một người dân đi đánh cá), trú tại buôn Cư D'răm phát hiện trên bờ sông có một cánh tay người nhô lên.



Thông tin này ngay lập tức được báo cho Công an xã Cư D'răm, Công an huyện Krông Bông và Công an tỉnh.



Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Cư D'răm và Công an huyện Krông Bông đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Ông Trần Quốc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông cho biết cả năm học sinh đều là người dân tộc H'Mông, cùng ở trọ một phòng tại xã Cư D'răm.



Đã ba ngày nay (từ thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm) các em không đến lớp, nhà trường đã có thông báo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc các em mất tích.



Biết tin năm học sinh thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo hậu sự.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Krông Bông và tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ.

PV tổng hợp