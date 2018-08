Sáp nhập nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an

Ngày 8-8, Bộ Công an bế mạc Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2018.



Khẩn trương sắp xếp cán bộ

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương những kết quả công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng công an nhân dân (CAND) đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2018.

Liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai đề án liên quan và thực hiện nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ lực lượng. Chủ động bảo đảm hậu cần-kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung giải quyết những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm hình sự có tổ chức, các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen…



Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Ảnh: BCA

Sáp nhập nhiều đơn vị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ.

Việc sắp xếp theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập. Điều này nhằm đảm bảo một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Với nguyên tắc trên, một số đơn vị cấp cục của Bộ Công an sẽ được sáp nhập, chỉ còn khoảng 60 thay vì khoảng 120 như trước đây.

Một số cục sau sáp nhập đáng chú ý như: Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (sáp nhập C50 và A68); Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (sáp nhập C46 và C74); Cục Truyền thông CAND (sáp nhập báo CAND, điện ảnh CAND, truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND…).

Tại địa phương sẽ có công an tỉnh/TP trực thuộc trung ương; công an huyện/quận/thị xã/TP trực thuộc tỉnh; công an phường/thị trấn. Ở khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, đủ điều kiện thì được thành lập đồn công an.

Đặc biệt, nếu Luật Các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được thông qua thì sẽ có công an các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.