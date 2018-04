Theo kết quả điều tra, vào ngày 27-4 ông Liêm nhận hợp đồng chở khách từ TP.HCM đi chơi ở TP Vũng Tàu bằng ô tô 16 chỗ. Khoảng 23 giờ cùng ngày đoàn xuống đến TP Vũng Tàu. Sau đó, rạng sáng 28-4, Liêm đưa khách đến nhà nghỉ Hoa Mai trên đường XVNT, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu để nhận phòng nghỉ ngơi.

Sau khi khách đi nghỉ, Võ Văn Liêm vào xe để dọn dẹp vệ sinh. Trong lúc dọn dẹp, Liêm phát hiện một giỏ xách của khách để quên. Liêm mở giỏ kiểm tra thì thấy trong giỏ xách có nhiều xấp tiền mệnh giá khác nhau, tổng giá trị là 120 triệu đồng. Thấy số tiền quá nhiều, Liêm nảy sinh lòng tham nên quyết định chiếm đoạt số tiền này.

Liêm lấy 5 triệu đồng bỏ vào bóp, số tiền còn lại Liêm giấu trong túi quần rồi mang lên phòng nghỉ của Liêm trong nhà nghỉ cất giấu vào chỗ đặt bình gas của tủ lạnh mini. Sau đó Liêm xuống gặp lễ tân giả bộ hỏi địa điểm bán đồ ăn đêm rồi đi ô tô đến đường Võ Thị Sáu, bỏ chiếc giỏ xách của khách vào thùng rác. Ăn đêm xong, Liêm quay về nhà nghỉ ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chị L. - khách trong đoàn khách du lịch phát hiện đã bỏ quên giỏ xách trên xe nên điện thoại liên lạc nhờ Liêm mở cửa ô tô để kiểm tra. Khi không tìm được giỏ xách, chị L. đã trình báo sự việc đến Công an phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Khi được công an phường mời đến làm việc, Liêm khai không lấy và không biết gì về chiếc giỏ xách của chị L.







Võ Văn Liêm chỉ nơi cất giữ số tiền chiếm giữ trái phép của khách-Ảnh: TL

Sau đó Đội CSĐT tội phạm về TTXH- công an TP Vũng Tàu đã phối hợp với Công an phường Thắng Tam tiến hành điều tra. Khi kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng Liêm ở trong nhà nghỉ, công an phát hiện số tiền 115 triệu đồng Liêm cất giấu. Lúc này, Liêm thừa nhận đã chiếm giữ tiền của khách vì lòng tham.

Công an TP Vũng Tàu đã thu hồi toàn bộ số tiền 120 triệu đồng do Liêm chiếm đoạt của chị L. để trả lại cho người bị hại.