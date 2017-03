Tàu cánh ngầm quá nhiều lỗi: Các anh đăng kiểm có thấy "cay" không?

“Năm 2014, lực lượng thanh tra GTVT trên cả nước cần tập trung thanh, kiểm tra thường xuyên, nghiêm ngặt hơn nữa hoạt động đăng kiểm, chất lượng cầu, đường và xe chở quá khổ, quá tải…” - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sáng 21-2.

Hậu kiểm xe đã đăng kiểm

Mở đầu hội nghị, Bộ trưởng Thăng dẫn thông tin về những khiếm khuyết của các tàu cao tốc cánh ngầm ở TP.HCM được báo chí đăng tải. Theo đó, có đến 4/9 tàu có hiện tượng rò rỉ dầu từ máy chính; 6/9 tàu có các ống dẫn nhiên liệu, dầu cung cấp cho máy chính và máy đèn sử dụng ống nhựa PVC bị rạn nứt không đảm bảo an toàn PCCC; ba tàu bị rò rỉ nước tại các khoang lái, khoang khách, khoang buồng máy; bốn tàu có phao cứu sinh còn nguyên bọc nylon làm hạn chế khi sử dụng…

“Các “anh” đăng kiểm có thấy “cay” trước những thông tin này không? Vấn đề kiểm định tàu cánh ngầm đã được Bộ chỉ đạo làm chặt chẽ từ đầu năm 2013 rồi. Nhưng phải đến sau vụ cháy tàu VinaExpress hồi trước tết Giáp Ngọ, báo chí, các cơ quan khác vào cuộc mới phát hiện ra những lỗi kinh hoàng như thế. Không lẽ bây giờ đưa nhà báo qua làm đăng kiểm, còn các anh đăng kiểm cho đi làm báo ư?” - Bộ trưởng Thăng gay gắt.





Việc kiểm tra hộp đen, kiểm soát tải trọng sẽ được cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, rộng khắp trong năm 2014. Ảnh: L.ĐỨC

Vấn đề kiểm định xe cơ giới đường bộ cũng là bức xúc của thanh tra GTVT các tỉnh, TP và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam đã “khoanh” hơn 28.000 ô tô thùng ben, xe bồn chở xăng dầu, khí, gas… vào đối tượng có nguy cơ chở quá tải nhưng công tác kiểm định đột xuất loại xe này đang lưu thông trên đường chưa được tiến hành. “Đề nghị Bộ GTVT sớm chỉ đạo Cục Đăng kiểm triển khai kiểm tra đột xuất giữa hai chu kỳ kiểm định với dạng xe có nguy cơ cao gây tai nạn, hư hỏng cầu, đường trên” - ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh Thanh tra Bộ GTVT, khẳng định tới đây sẽ thanh, kiểm tra kỹ các xe đã qua đăng kiểm đang lưu thông (hậu kiểm đăng kiểm) và thanh, kiểm tra hoạt động của toàn hệ thống đăng kiểm. “Trạm kiểm định móc với chủ xe, doanh nghiệp để can thiệp vào kết quả kiểm định thì xử cả xe, cả trạm!” - ông Huyện nói.

Lắp hộp đen còn tùy hứng

Năm 2013, thanh tra GTVT cả nước liên tục mở các cuộc kiểm tra việc lắp đặt, khai thác thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). “Hộp đen là phương tiện giúp ích cho công tác quản lý nhà nước về vận tải, về an toàn giao thông nhưng các quy định hiện hành còn nhiều điểm chưa đồng bộ, gây khó cho cả lái, chủ xe và lực lượng thanh tra!” - ông Lê Vĩnh Phát, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, nêu vấn đề.

Ông Phát dẫn chứng, do chưa có quy định cụ thể về vị trí lắp đặt hộp đen trên xe nên chủ xe, doanh nghiệp tùy hứng lắp ẩn hoặc hở, gây khó cho cả lái xe khi nhập và thanh tra khi trích xuất dữ liệu. Cổng và máy in trích xuất dữ liệu từ hộp đen do không có quy định đồng bộ nên có khi thanh tra không lấy được dữ liệu nhưng doanh nghiệp lại làm được…

Ngoài đề nghị đồng bộ, chuẩn hóa hộp đen, máy in, đường truyền… ông Phát còn đưa ra đề xuất được phạt nguội sau khi phát hiện vi phạm từ việc trích xuất từ hộp đen, máy chủ. “Nhiều lái xe liên tục lái quá bốn giờ/ca hoặc nhiều lần vi phạm chạy quá tốc độ trên 100 km/giờ được thanh tra phát hiện từ trên máy chủ của doanh nghiệp thì cũng phải bị xử phạt như lái xe bị phát hiện, bắn tốc độ trên đường!” - ông Phát đề nghị.

