Thủ tướng chỉ đạo tạo điểu kiện tối đa để ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Tàu mẫu đánh cá vỏ thép lưới rê số 1 thiết kế V011 được bàn giao cho ngư dân huyện Hải Hậu (Nam Định). (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì sản xuất kinh doanh; tập trung giải quyết khó khăn, tăng cường giao dịch để ký kết hợp đồng đóng tàu, tạo thêm công văn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định cuộc sống đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa công ty mẹ và các doanh nghiệp được giữ lại sau tái cơ cấu, thực hiện việc tái cơ cấu lực lượng lao động theo cơ chế, chính sách hiện hành.Thực hiện quản trị doanh nghiệp tốt, hiệu quả; thúc đẩy thực hiện các chương trình, dự án đã có chủ trương, kế hoạch.Đối với đóng tàu kiểm ngư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với chủ đầu tư bổ sung thiết kế, trang thiết bị cho các dự án đóng tàu mới, kể cả 2 tàu kiểm ngư cỡ lớn, các tàu kiểm ngư cỡ nhỏ đang hoàn thiện và các tàu đang hoạt động; bảo đảm các tàu kiểm ngư hoạt động an toàn, sử dụng có hiệu quả.Đối với đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, nguyên tắc của việc đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân là phải bảo đảm an toàn, có hiệu quả kinh tế, do vậy, biện pháp thực hiện phải bảo đảm vững chắc; thiết kế, lựa chọn mẫu tàu vỏ sắt phải phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của ngư dân. Khi thực hiện cơ chế thí điểm đóng tàu vỏ sắt, các cơ quan liên quan cần phải lấy ý kiến của ngư dân và tàu thí điểm phải có chủ tàu trước khi đóng để họ giám sát và bàn giao đưa vào khai thác ngay sau khi hoàn thành.Về cơ chế tài chính phục vụ cho việc đóng tàu vỏ sắt, ủng hộ cơ chế tài chính thí điểm đóng 10 tàu vỏ sắt cho ngư dân. Ngư dân được vay vốn đóng tàu với lãi suất tối đa là 3%/năm, nhà nước hỗ trợ 70%, ngư dân đóng góp 30% phí mua bảo hiểm của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được sử dụng phương tiện để thế chấp tại các tổ chức tín dụng theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện dự thảo về một số cơ chế, chính sách phát triển thủy sản, bao gồm cả cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Theo Vietnam +