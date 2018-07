Thủ tướng: Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng

Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2018). Cũng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc. Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

“Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất; chúng ta càng phải kiên quyết bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để các thế hệ người dân Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng trao quà cho thân nhân 10 nữ liệt sĩ và các anh hùng chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc và nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Thủ tướng dự lễ thông xe đường tránh phía Đông Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc, mộ 10 nữ liệt sĩ và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

. Cũng nhân dịp này, sáng 22-7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ; nhà giáo Phạm Bá Lữ, cựu tù chính trị Phú Quốc, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ Việt Nam bị địch bắt, tù đày và cụ Trần Hoài Hơ, con liệt sĩ, cán bộ hoạt động cách mạng.