Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ “Xử hình sự chủ quán Xin Chào“

Tóm tắt vụ việc Ngày 13-8-2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các ngành chức năng kiểm tra quán cà phê “Xin chào” ở C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ. Ông Tấn bị xử phạt 17 triệu đồng vì một số vi phạm như hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)…. Ngày 10-9-2015, cơ quan chức năng đến kiểm tra lần hai. Lúc này, ông Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công an lập biên bản vi phạm hành chính với hai lỗi khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm. Nửa tháng sau, ngày 25-9-2015, Công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can về tội kinh doanh trái phép và cấm ông Tấn đi khỏi nơi cư trú. Ngày 11-3-2016, VKS ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa. Ông Tấn bị truy tố theo khoản 1 Điều 159 BLHS, mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.