TP.HCM: Nổ nhà xưởng một người chết, hai người mất tích

Khoảng 16 giờ ngày 17-10, một vụ nổ xảy ra tại xưởng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh, chuyên sản xuất phân bón lá ở địa chỉ 66/2 khu phố 5, phường Thới An (quận 12, TP.HCM). Hậu quả một người chết, hai người mất tích, bốn người bị thương.

Theo ông Đoàn Hùng (người dân ở gần hiện trường) cho biết, thời điểm trên, ông và cha là ông Đoàn Hường (72 tuổi) đang ngồi trước cửa nhà 392/2 đường TA19 thì nghe nhiều tiếng nổ phát ra. Ngay sau đó những căn nhà xung quanh bắt đầu rung chuyển, đổ sập.

Áp suất của vụ nổ khiến các tấm cửa kính của những nhà gần đó vỡ tung. Ông Hùng và nhiều người khác hoảng sợ tháo chạy. Tuy nhiên, do có nhiều mảnh vỡ bắn ra nên ông Hùng và ông Hường bị thương tích nhẹ. Hai nạn nhân khác gồm Nguyễn Thị Thúy Vân (30 tuổi) và Phạm Thùy Dương (14 tuổi, con chị Vân) cũng bị thương nhẹ do các mảnh vỡ của kính cửa bắn vào người. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự quận 12, công an quận tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn.





Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: X.NGỌC





Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài sau vụ nổ. Ảnh: X.NGỌC

Qua khám nghiệm ban đầu, vị trí phát nổ ở Công ty Đặng Huỳnh tạo ra hố sâu có bán kính 6 m. Tại hiện trường, hàng trăm chai nhựa, thùng phuy đựng hóa chất văng xa hơn trăm mét. Vụ nổ gây sập hoàn toàn nhà xưởng công ty và bảy căn nhà cấp bốn lân cận. Ngoài ra, gần chục nhà xung quanh bán kính 50 m bị nứt tường, sập la phông, bể kính. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại từ vụ nổ.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) bị gạch đá chôn vùi nên chuyển đến BV 175 cấp cứu. Tuy nhiên, Tú đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Hai nạn nhân khác là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi) mất tích (nghi đã tử vong trong vụ nổ).

Công ty có nhà xưởng xảy ra vụ nổ nói trên do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, ngụ quận 12) làm giám đốc. Thời điểm xảy ra vụ án nổ, vợ chồng ông Hải đi công việc ở tỉnh Đồng Nai. Chị Tú là cháu ông Hải vào làm công nhân tại cơ sở đã lâu.

