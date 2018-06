Trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XII

Ngày 21-6, Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức họp mặt 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XII năm 2017-2018.



Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao hai giải nhất cho đại diện hai nhóm tác giả thuộc thể loại báo in và báo nói năm nay. Ảnh: NN



Nhà báo Huỳnh Quốc Hoàng – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ cho biết Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XII với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” đã tiếp nhận 147 tác phẩm dự thi của 87 tác giả và 60 nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Họ đang hoạt động tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

“Các tác phẩm dự thi năm nay phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương trong khu vực ĐBSCL. Chất lượng các loại hình báo chí năm nay tham gia khá đồng đều, đặc biệt, loại hình báo nói có những tiến bộ rõ so với những năm trước…

Nhìn chung, tác phẩm dự giải năm nay có nhiều mặt nổi trội hơn những năm trước, chuyển tải được những vấn đề bức xúc đang đặt ra ở TP Cần Thơ và ĐBSCL” – nhà báo Huỳnh Quốc Hoàng cho hay.

Theo đó, có 54 tác phẩm vào chung khảo thuộc bốn thể loại báo in, báo hình, báo nói và báo ảnh. Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 38 tác phẩm thuộc bốn thể loại nêu trên.



Cụ thể, giải nhất báo in thuộc về tác phẩm “Phát triển bền vững ĐBSCL – Cần hành động và tư duy đột phá” của nhóm tác giả Trần An Phước, Nguyễn Hoàng Minh, Đặng Thị Tuyết Hiền, Nguyễn Thị Thảo Ly – đơn vị báo Vĩnh Long.

Thể loại báo hình, hai giải nhì thuộc về Đài PTTH TP Cần Thơ với hai tác phẩm “Lộ vòng cung – vành đai lửa” và “Mầm xanh từ bùn thải”.

Thể loại báo nói, giải nhất thuộc về tác phẩm “Mô hình nào cho y tế cơ sở - Nhìn từ khu vực ĐBSCL” (3 kỳ) của nhóm tác giả Trương Thanh Tùng, Nguyễn Chu Trinh, Neáng Sóc Khone, Trần Trung Hiếu thuộc cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL.

Thể loại báo ảnh, hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Bước đột phá với mô hình phát triển rừng bền vững” của tác giả Nguyễn Thanh Dũng thuộc Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau và tác phẩm “Người giữ hồn quê” của nhóm tác giả Trần Trung Quân, Nguyễn Thị Kim Điều, Nguyễn Thanh Liêm thuộc đơn vị báo Hậu Giang.

Thể loại báo hình và báo ảnh không có giải nhất.

Cùng ngày, Ban tổ chức Giải báo chí Phan Ngọc Hiển phát động cuộc thi Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2018-2019 với chủ đề “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.