Từ ngày 6-6, lực lượng CAND sẽ có trang phục mới

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 13-5, Bộ Công an đã tổ chức họp về việc triển khai trang phục CAND mới theo Nghị định của Chính phủ và quyết định của bộ trưởng Bộ Công an trong toàn lực lượng CAND.

Theo đó, từ 6-6-2016, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND sẽ triển khai thi hành các quy định về trang phục CAND mới.

Trước đó, Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ chuyên gia, các công ty may trong và ngoài lực lượng CAND giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới toàn diện trang phục CAND.

Qua chín tháng nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hàng trang phục, tổ chức sản xuất mẫu hiện vật, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã duyệt, quyết định lựa chọn bộ mẫu chuẩn mới để thay thế một số mẫu hiện nay đang sử dụng không còn phù hợp.

Các trang phục thường dùng được sửa đổi bao gồm trang phục xuân hè, trang phục thu đông, trang phục chống rét, chống mưa, nắng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; trang phục cảnh vệ bảo vệ mục tiêu, trang phục cảnh sát cơ động, trang phục cảnh sát phản ứng nhanh, trang phục cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trang phục cảnh sát giao thông, trang phục chiến sĩ nghĩa vụ; trang phục nghi lễ CAND; trang phục hoạt động nghệ thuật.

Bộ dữ liệu về vật tư, nguyên liệu, kiểu dáng, công nghệ sản xuất, chất lượng các mẫu trang phục của hai lực lượng an ninh và cảnh sát; mẫu cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu; mẫu giày da nam nữ với những đổi mới so với mẫu trang phục cũ, đảm bảo bốn tiêu chí: chính quy, uy lực, hình thức và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành nêu rõ trang phục CAND mới xuất phát từ yêu cầu của lực lượng CAND cần phải đảm bảo sự thống nhất, ổn định, thể hiện sự uy nghiêm, chính quy...; đây là chủ trương lớn của Bộ Công an, thời gian tới, quá trình thực hiện cần rà soát lại hành lang pháp lý theo hướng có lộ trình chung về sản xuất, sử dụng, với tiêu chí thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.