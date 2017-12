VKSND Tối cao đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho ông Thăng

Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 8 và kéo dài dến 21-1-2018. HĐXX gồm năm người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa.



Như đã thông tin, cáo trạng VKSND Tối cao nêu: Quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng khi đó là chủ tịch HĐTV PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo Điện lực Dầu khí (PV Power) ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.



Ông Đinh La Thăng.

Hợp đồng có nhiều nội dung không có thật, được lập và ký khi chưa được HĐTV của chủ đầu tư phê duyệt... Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỉ đồng.



Hành vi của bị can Đinh La Thăng phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án với tư cách là người đứng đầu PVN. Ông Thăng bị VKSND Tối cao truy tố theo khoản 3 Điều 165 với khung hình phạt từ 10 đến cao nhất là 20 năm tù.

Cho rằng ông Thăng đã thừa nhận sai phạm, từng có nhiều thành tích trong công tác nên VKSND Tối cao đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cáo trạng cũng xác định bị can Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng.



Ông Trịnh Xuân Thanh.

Bị can Thanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 119 tỉ đồng. Trong đó, bị can Thanh hưởng lợi 4 tỉ đồng...

VKSND Tối cao cho rằng bị can Thanh quanh co không thành khẩn nên đề nghị truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh ở khung hình phạt cao nhất cho hai tội danh tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình và tội cố ý làm trái... với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù.