Đốt nhà giải khuây!

Tuy nhiên, mọi người bất lực vì nhà sàn làm bằng gỗ và các vật liệu “ngon ăn” với lửa nên căn nhà và toàn bộ đồ dùng bên trong nhanh chóng bị thiêu rụi.





Điều làm mọi người bất ngờ là căn nhà phát hỏa do chính tay ông Tám châm lửa đốt. Số là sau khi uống đến say, chẳng biết buồn tình thế nào ông đã đốt căn nhà của mình để giải khuây. Chính quyền và người dân địa phương đang giúp đỡ gia đình ông Tám khắc phục hậu quả. Say đến độ đốt nhà thế này, Chí Phèo phải bái làm sư!