Ghi lại tên khi đốt trường

“Tôi là Hồ Văn Thư, tôi cho các người biết tôi là người đốt trường...” cùng nhiều hình vẽ kỳ dị. Công an xác định người tên Thư ngoại phạm.





Rà soát các mối quan hệ của người này, công an xác định Hồ Văn Chiếm trước đây rất thân với Thư nhưng sau đó hai người không còn thân nữa. Công an cũng xác định chữ viết trên các “thông báo thủ phạm” là do Chiếm viết ra… Tại công an, Chiếm khai nhận: Thư từng “chơi đểu” với mình nên đốt trường rồi đổ oan để công an bắt Thư. Dù gì thì cũng là bạn thân, sao lại đi hại bạn một cách “ngây thơ” thế này?