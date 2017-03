Mẹ phạt con trai đứng khỏa thân trên phố

Gần đó là mẹ cháu lăm lăm cây roi, liên tục nhiếc móc. Người dân khuyên can không được bèn báo công an phường đến can thiệp. Khoảng 30 phút sau, công an phường xuống hiện trường, người mẹ cho con vào nhà và nói phạt con cho chừa thói trộm tiền của gia đình để mua đồ chơi. Công an phường đã nhắc nhở, yêu cầu người mẹ không tái phạm. Có lắm cách phạt con nhưng bắt con trai 12 tuổi đứng “cuổng trời” giữa phố cho nhiều người “thưởng lãm” là hành vi làm nhục người khác, bị xử phạt như chơi.