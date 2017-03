‘Năm cha ba mẹ’ con bò!

Số là đầu tháng 12-2015, công an phát hiện bò đi lạc trong khuôn viên khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng nên tạm giữ. Sau đó cho người xác minh khu vực các phường xung quanh, kể cả bên Quảng Nam nhưng không có ai bị mất bò, công an phải đăng lên báo Công An TP Đà Nẵng tìm chủ nhân… Sau khi báo đăng, có gần chục người đến xin nhận vơ, bảo bò là của mình nhưng chẳng ai nói được ngày bò mất, đặc điểm chính xác của bò, công an lại phải đăng báo lần nữa… Với cái đà này, chưa biết khi nào con bò mới hết cảnh “năm cha ba mẹ”, tìm được người nuôi.