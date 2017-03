Nội dung của văn bản là đã chuyển đơn thư cho tỉnh Hà Tĩnh giải quyết theo thẩm quyền vì đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.





Tuy nhiên, ông Quân lại nghĩ ra trò đi “nhát” chính quyền, mang văn bản của Văn phòng Chính phủ đến quán photocopy, cắt ghép nội dung sai lệch “việc tố cáo các sai phạm trong xây dựng nông thôn mới là đúng, sẽ xử lý nghiêm chính quyền…” rồi scan dấu đỏ vào nội dung cắt ghép, phôtô mang về xã phát cho dân, rải khắp đường làng… Công an huyện Can Lộc vào cuộc, Quân nhanh chóng thừa nhận sự việc trên. Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý người “nhát ma” chính quyền này.