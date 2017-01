‘Nhuộm tóc’ cho heo

Khai với công an, ông Thành thừa nhận đã đi mua heo nái “hết date” mang về dùng thuốc nhuộm tóc “làm đẹp” bộ lông, biến nái già thành heo rừng rồi giết thịt mang đi bỏ mối. Bình quân mỗi ngày ông mang cho các “thượng đế” một con “heo rừng” do ông sản xuất! Công an đang làm rõ hành vi lừa dối của ông này để xử lý. Lâu nay nhiều người dùng đèn khò, máy gắn lông… để làm giả heo rừng, giờ lại thêm chuyện lấy thuốc làm đẹp của quý ông, quý bà đem nhuộm cho heo!