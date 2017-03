Trộm phải điện thoại… giả trong cửa hàng

Sau đó Nguyễn Thanh Tùng đứng ngoài cảnh giới để Nguyễn Hoàng Bảo và đồng phạm dùng kìm cắt khóa. Khi vào trong, hai kẻ trộm quơ vội ba điện thoại, hộp sạc đa năng… Khi đang trên đường tẩu tán tài sản, cả ba bị công an xã Tân Thông Hội đi tuần tra phát hiện, mời về trụ sở. Có điều ba chiếc điện thoại mà nhóm trộm lấy trong cửa hàng là… điện thoại mô hình, không có giá trị sử dụng. Bảo khai với công an khi vào tiệm trời tối nên quơ đại… Công an đang lập hồ sơ xử lý ba người này về hành vi trộm. Cất công đi trộm mà gặp phải của lởm thế này, kể cũng… tội!