Trộm tiền để… vứt

Thấy vụ trộm lạ, công an vào cuộc, nhanh chóng khoanh vùng và không khó để xác định thủ phạm vụ trộm này là PTH, bạn cùng ở trọ với chị P.





Tuy nhiên, điều làm công an bất ngờ là H. trộm được 1,5 triệu đồng rồi vứt vào xó phòng, chẳng thèm xài vì H. có thu nhập hơn 2.000 USD/tháng, gia đình khá giả. Vậy lý do gì H. lại đi trộm? Theo H., trong quá trình sống chung phòng trọ, hai người xích mích nên H. quyết định rút tiền dành dụm của chị P. để chị này không có tiền mua quà cho gia đình! Công an đã phạt H. 1,5 triệu đồng vì phạm tội lần đầu, số tiền không lớn… Trộm để xài, để bán chứ mấy ai trộm tiền rồi vứt cho bõ ghét thế này.

DIỄM TRÂM