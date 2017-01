Điểm cực Đông trên đất liền ở Khánh Hòa hay Phú Yên?

Yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên báo cáo “Di tích Mũi Đại Lãnh - Bãi Môn đã được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định 67/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 22-8-2008 của Bộ VH-TT&DL nhưng UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép xây dựng bia tại di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, thỏa thuận của Bộ VH-TT&DL (nhất là đối với nội dung ghi trên bia) là chưa thực hiện quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa sẽ có văn bản đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên báo cáo cụ thể về việc này” - đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết.

Mốc tọa độ cơ sở biển do Tổng cục Địa chính xây bằng xi măng trên mũi Điện có ghi chữ “cực Đông”. Ảnh: TL Lâu nay người ta coi như chuyện hiển nhiên! Mũi Đại Lãnh được xác định là điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc dựa vào “Mốc tọa độ cơ sở biển” do Tổng cục Địa chính thuộc Bộ TN&MT công bố. Lâu nay người ta đã công nhận và coi như là chuyện hiển nhiên rồi! Do đó không thể nói là tỉnh Phú Yên tùy tiện xác định như vậy. Ông HỒ VĂN TIẾN, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên