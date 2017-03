Người Việt du lịch 48 quốc gia, vùng lãnh thổ không cần Visa

Một số nước hiện nay không yêu cầu visa của người Việt Nam khi nhập cảnh. (Ảnh minh họa).

1. Thái Lan: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

2. Singapore: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác.

3. Lào: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày.

4. Dominica : Thời gian lưu trú 30 ngày.

5. Kyrgyzstan: Không giới hạn thời gian lưu trú.

6. Micronesia: Thời gian lưu trú 30 ngày.

7. Cambodia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

8. Philippines: Thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.

9. Myanmar: Thời gian lưu trú không quá 14 ngày, điều kiện là hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng. (Hiệp định với Myanmar có hiệu lực từ 26/10/2013).

10. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.

11. Brunei: Thời gian tạm trú không quá 14 ngày.

12. Malaysia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

13. Panama: Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch - thời gian lưu trú 180 ngày

14. Ecuador: Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.

15. Saint Vincent and the Grenadines: Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, để được nhập cảnh, Bộ Ngoại giao của St. Vincent and the Grenadines yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.

16. Haiti: Theo Bộ Ngoại giao Haiti, chỉ công dân ba nước: Colombia, Cộng hòa Dominica và Panama mới phải xin visa du lịch đến đất nước này, nghĩa là công dân các nước còn lại có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du tại đây mà không cần visa.

17. Turks and Caicos: Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần. Các mặt hàng miễn thuế được phép đưa vào quần đảo bao gồm: 50 điếu xì gà, 200 điếu thuốc, 1.136 lít đồ uống có cồn hoặc rượu vang và nước hoa cho mục đích sử dụng cá nhân.