Loạn ‘hoa hậu chợ trời’ gắn mác thế giới

Làm sao dẹp loạn? Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong DƯƠNG XUÂN NAM, người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Cần có một cơ quan đứng ra dẹp loạn

Đây là một vấn đề gây bức xúc cho công chúng và nhiều người trong giới. Tôi đã từng ra nước ngoài có mặt trong một vài cuộc thi hoa hậu như thế, nó be bé thôi mà về nước nói rình rang, làm rình rang quá. Cứ như tên gọi của nhiều cuộc thi hoa hậu không rõ ràng như hiện nay thì loạn cả lên, không có cái chuẩn nào cả. Tôi chưa nghĩ ra hình thức nào và chưa biết hình thức nào nhưng nên có cách nào đó, có hình thức nào đó để không còn tình trạng loạn hoa hậu như thế. Tôi cũng chưa rõ cơ quan nào có trách nhiệm trong việc này nhưng cần có một cơ quan đứng ra chấn chỉnh, quản lý vấn đề này, ví như là sự liên hệ giữa các cơ quan quản lý văn hóa và truyền thông. Bà NGUYỄN THÚY HẠNH, nguyên Giám đốc điều hành Công ty Người mẫu Elite Việt Nam, đơn vị từng đưa nhiều hoa hậu Việt Nam tham gia các cuộc thi hoa hậu quốc tế lớn, uy tín: Luật nên thẳng tay cấm các cuộc thi không chính thống

Đây thực sự là một vấn nạn. Sau một thời gian yên ắng bây giờ lại ra ngõ là gặp hoa hậu, ai cũng có thể xưng mình là hoa hậu được. Song công chúng có công nhận hay không? Công chúng hiện nay rất thông minh, họ nhận ra có những danh hiệu hoa hậu chẳng có giá trị gì. Truyền thông chính thống cũng không ủng hộ những hoa hậu không có giá trị như thế. Nhưng vấn đề cũng vẫn ý thức của truyền thông nói chung, làm sao để những cá nhân hoa hậu không có giá trị gì như thế không nên xuất hiện, đừng nói về họ. Khi đưa ra luật thì cần phải ghi rõ ràng là chỉ cấm các cuộc thi hoa hậu người Việt ở nước ngoài không chính thống để phân biệt với các cuộc thi hoa hậu quốc tế khác ở nước ngoài. Chữ chính thống hay không chính thống rất quan trọng vì nếu là chính thống hoa hậu sẽ là người đại diện cho bản sắc, vẻ đẹp, danh dự của phụ nữ Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2010 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN: Danh hiệu không xứng đáng thì công chúng sẽ mau lãng quên

Đúng rằng đang loạn hoa hậu nên người ta bảo ra phố là gặp hoa hậu. Với tôi mỗi cuộc thi hoa hậu đều có giá trị riêng. Công chúng luôn biết ghi nhận đúng giá trị của mỗi cuộc thi để phân biệt được những cuộc thi uy tín như Hoa hậu Việt Nam. Có những danh xưng hoa hậu công chúng sẽ không công nhận và không biết nó như thế nào. Nhưng có danh xưng hoa hậu được công nhận đi nữa công chúng cũng sẽ lãng quên nếu hoa hậu đó không xứng đáng, không biết giữ gìn hình ảnh đẹp, cuộc sống đẹp bằng những hành động thực tế mang tính thiện nguyện, giúp ích cho xã hội. Anh TẠ NGUYÊN PHÚC, Giám đốc Công ty Người mẫu PL, người đào tạo nhiều hoa hậu: Cần cấm sử dụng danh hiệu kiểu “hoa hậu chợ trời” trên truyền thông

Ngành giải trí Việt Nam bây giờ tràn lan tình trạng hoa hậu không biết từ đâu ra như vậy rồi nhưng nói hoài thì cũng vậy thôi, đâu có thấy thay đổi gì. Bản thân tôi và những người làm nghề đàng hoàng, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước khi đưa thí sinh ra nước ngoài thi hoa hậu là phải được Cục NTBD cấp phép, phải đưa đúng người có danh hiệu trong nước đi… nên nhìn thấy tình trạng này mà nản. Các người mẫu cố tình đi thi chui những cuộc thi dễ dãi ở nước ngoài để lấy danh hiệu về rồi bị phạt cũng đâu có nhằm nhò gì. Phạt xong họ vẫn sử dụng cái danh hiệu kia để lên báo bình thường, lên được báo thường xuyên để tạo tên tuổi. Tôi thấy vấn đề là nằm ở truyền thông, báo chí. Những tờ báo lớn chính thống thì gần như không đưa tin, bài về những “hoa hậu” của những cuộc thi không có giá trị gì. Nhưng tôi biết nhiều cô hoa hậu từ mấy cuộc thi này vẫn thường xuyên tự gửi hình ảnh, tin tức về mình cho phóng viên của mấy tờ báo mạng nhỏ và trả tiền để được đăng. Do vậy, ý kiến không cho phép sử dụng các danh hiệu hoa hậu không được công nhận trong nước xuất hiện ở các phương tiện truyền thông, quảng cáo, các sự kiện là cách làm hay.

Ông PHẠM ĐÌNH THẮNG, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Trách nhiệm nằm ở Bộ TT&TT chứ không phải ở Cục NTBD

Tất cả cuộc thi hoa hậu trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Cục NTBD - Bộ VH-TT&DL Việt Nam không có trách nhiệm quản lý hay can thiệp vì đó là quyền tự do của người nước ngoài. Với những tổ chức và cá nhân trong nước tổ chức thi hoa hậu hay tham gia thi hoa hậu trong và ngoài nước thì đã có quy định cụ thể về điều kiện để cấp phép tổ chức thi hoa hậu hay công nhận danh hiệu hoa hậu. Với những tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức thi hay tham dự thi hoa hậu ở nước ngoài mà không được cấp phép dù mượn danh nghĩa Việt Nam thì về nước vẫn không được công nhận. Khi báo chí - truyền thông trong nước đưa tin, tuyên truyền về các cuộc thi hoa hậu, danh hiệu hoa hậu không được công nhận ở Việt Nam thì báo chí - truyền thông đã sai, phải chịu trách nhiệm và sửa sai. Việc đưa tin, phổ biến, tuyên truyền về các cuộc thi hoa hậu, danh hiệu hoa hậu mượn danh Việt Nam, không được công nhận ở truyền thông là việc góp phần định hướng sai dư luận. Quản lý báo chí - truyền thông không phải là trách nhiệm của Cục NTBD - Bộ VH-TT&DL mà trách nhiệm thuộc về Bộ TT&TT. Tuy nhiên, Cục NTBD đã lưu ý đến vấn đề loạn danh xưng hoa hậu không được công nhận hiện nay để làm việc với Bộ TT&TT nhắc nhở báo chí.

