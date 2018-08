Cảnh cáo cán bộ Sở Giáo dục để lộ điểm thi 31.400 thí sinh

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Lý do, ông Dũng đã vi phạm Quy chế thi THPT quốc gia 2018 là truyền dữ liệu không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.



Thí sinh ở Nghệ An làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018

Như đã phản ánh, ngày 10-7, nhiều học sinh và phụ huynh ngạc nhiên khi trên một số diễn đàn mạng lan truyền dữ liệu file điểm thi THPT quốc gia năm 2018 - cụm thi số 28 tại Nghệ An.

Dữ liệu có kết quả của hơn 31.400 thí sinh, bao gồm họ tên, số báo danh và điểm thi của các môn. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT đã từng yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi trước ngày 11-7.

Thời gian công bố chính thức Bộ GD&ĐT dự kiến là từ 9 giờ ngày 11-7 đến ngày 12-7 trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, các cơ quan thông tấn báo chí theo nguyên tắc cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã báo cáo về việc dữ liệu kết quả thi THPT quốc gia - Cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng: Do sơ suất về mặt kỹ thuật, trong quá trình xuất file dữ liệu công bố kết quả thi để cài đặt vào máy chủ công bố điểm thi, cán bộ kỹ thuật đã để file này phát tán lên mạng nên một số cá nhân đã biết điểm trước thời gian Bộ GD&ĐT quy định.



Ông Dũng là người chịu trách nhiệm về việc xuất file dữ liệu công bố kết quả thi dẫn đến bị lộ và phát tán điểm thi sớm. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An xin được báo cáo và nhận thiếu sót về sự cố trên và sẽ xử lý cán bộ gây ra sự cố theo đúng quy định.