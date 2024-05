Ba mẹ Diễm My kể về hành trình 4 năm tìm con từ khi vào Tịnh thất Bồng Lai 08/05/2024 11:40

(PLO)- Mất liên lạc với con gái gần 4 năm nay, gia đình Võ Thị Diễm My đã đi tìm con gái khắp nơi nhưng vô vọng, giờ chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái. Ngày nào họ cũng tự hỏi: Diễm My giờ đang ở đâu?

Trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tung tích Võ Thị Diễm My hiện giờ ra sao?



Trước đó, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999; thường trú 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác: 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở Tịnh thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.

Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến Tịnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My (trong đó có cha, mẹ của Diễm My). Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát.

Việc mất tích bí ẩn của cô gái này đã để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Để giải đáp cho bạn đọc liệu Võ Thị Diễm My (Diễm My) đã trở về hay chưa, phóng viên PLO đã tìm đến nhà ba mẹ ruột của Diễm My để trao đổi cụ thể hơn về sự việc.

Tha thứ lỗi lầm con gây ra!

Có mặt tại nhà riêng của Diễm My ở quận Bình Tân, TP.HCM, trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết Diễm My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai. Gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM.

Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngày cháu đi nước ngoài du học. Thế nhưng, mọi thứ đều “tan vỡ” từ khi Diễm My gặp được nhóm người Lê Tùng Vân và các đệ tử.

Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai, từ đó Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tịnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày/tuần.

Ba mẹ Võ Thị Diễm My đang chia sẻ với PLO, hơn 4 năm qua họ vẫn chưa tìm được con gái. Ảnh: TRẦN MINH

Diễm My có nói với bà Mai rằng tại đây, có những người rất tài năng, khi con bà tu tập nếu đắc đạo sẽ dắt bà theo. “Thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn” – bà Mai nói.

Bà Mai cho rằng trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng (ba của Diễm My) cảm thấy sốc và tổn thương.

Theo đó, vào giữa 12-2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. “Con về nhà trong được khoảng thời gian 6 tháng (11-6-2020), sau đó cháu đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, tôi và anh Thắng không gặp lại con, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi và anh Thắng tìm đủ mọi cách, nhờ đến các cơ quan chức năng, báo chí, bạn bè,…nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con. Ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con” – bà Mai chia sẻ.

Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My (kể từ ngày 11-6-2020), ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái: “Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết. Ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc về những lỗi lầm con gây ra. Bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai”.

"Những năm tháng đi tìm con, tôi nhiều lần kiệt sức, bệnh nặng phải truyền máu tại bệnh viện. Có lần ngỡ như tôi sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến con, tôi vẫn gắng gượng. Bởi nếu tôi chết, tôi lo không có ai sẽ ở bên con khi con quay về” - bà Mai ngậm ngùi bày tỏ. Ảnh: TRẦN MINH

Thuê thám tử, nhờ vào tâm linh để tìm con

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Thắng (ba ruột Diễm My) chia sẻ: "Gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho cháu, cháu nói muốn đi du học thì gia đình cũng tạo điều kiện cho cháu sang nước ngoài du học. Nhưng vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, cháu đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, tôi cùng vợ mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cháu cương quyết không chịu đi du học mà muốn đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai do cháu tìm được cái gọi là “ánh sáng” tại đây- theo như lời cháu nói".

“Ngày 24-10-2019, tôi và vợ đến Tịnh thất Bồng Lai để khuyên con trở về. Tuy nhiên, vừa nói được vài lời khuyên bảo cháu trở về thì nhóm người trong tịnh thất đã dẫn con gái tôi rời đi. Vài ngày sau, tôi cùng vợ và anh chị em họ hàng bà con đến tịnh thất tìm Diễm My, nhưng nhóm người này tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng tôi ăn cắp số tiền 300.000.000 đồng và yêu cầu bồi thường.

Chưa dừng lại, vào giữa 12-2019 như lời vợ tôi kể, cháu về nhà được 6 tháng thì đến tháng 6-2020, cháu My lại tiếp tục bỏ trốn đến tịnh thất. Sau đó, cháu My không rõ do ai xúi đã quay video mắng chửi gia đình, còn vu khống cho tôi có những hành vi sàm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng Youtube. Điều này khiến người làm bậc cha mẹ vô cùng đau lòng” – ông Thắng cho hay.

Bà Mai xem lại những tấm hình kỷ niệm mà hai mẹ con chụp năm 2018 trong chuyến đi chơi Đà Lạt cùng gia đình. Ảnh: TRẦN MINH

“Khoảng giữa thời gian tháng 6-2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử, nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Chúng tôi đã hết cách, từ khi vào Diễm My giờ ở đâu?” – bà Mai ngậm ngùi nói.

Trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My bày tỏ: "Cháu Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai để tu tập và mất tích từ đó. Do đó, hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con; đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với Tịnh thất Bồng Lai, để con sớm được đoàn tụ với gia đình".