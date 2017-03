Công an huyện Hàm Tân giải thích việc điều tra chậm

(PL)- Ngày 14-1, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) có văn bản báo cáo cho công an tỉnh về kết quả điều tra và lý do kết thúc điều tra chậm trễ trong vụ TNGT làm bảy người chết, 10 người khác bị thương vào ngày 11-5-2013 trên quốc lộ 1A tại địa phương này.